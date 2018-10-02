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آخر تحديث: الثلاثاء، 02 - أكتوبر - 2018 الساعة 11:16:54ص
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  محلي
محافظ ريمة يؤكد على ضرورة تعزيز جوانب الحشد والتعبئة بالمحافظة            
[02/أكتوبر/2018] ريمة ـ سبأ:
اكد محافظ ريمة فارس الحباري ضرورة تعزيز جوانب الحشد والتعبئة بكافة مديريات المحافظة في ظل تصعيد العدوان الأمريكي السعودي وخاصة في جبهة الساحل الغربي .

وأشار المحافظ في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إلي ضرورة تعزيز الصمود والثبات في مواجهة العدوان ورفد الجبهات بالرجال والعتاد والمال ،لافتاً الى دور القيادات المحلية والتنفيذية والشخصيات الاجتماعية في إنجاح حملة الحشد والتعبئة ومساندة المرابطين في جبهات العزة و الكرامة .

وأوضح أن قيادة السلطة المحلية بالمحافظة تسعي إلي التخفيف من معاناة المواطنين جراء العدوان والحصار .

ولفت محافظ ريمة إلى المخططات التدميرية التي ينفذها العدوان بهدف تمزيق النسيج الاجتماعي مؤكدا على الدور المعول على أبناء المحافظة في تعزيز وحدة الصف والأمن والاستقرار والسكينة العامة.
سبأ
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