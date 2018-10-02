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قتلى وجرحى في صفوف العدو ومرتزقته بعمليات عسكرية وقصف مدفعي وصاروخي
[02/أكتوبر/2018] محافظات - سبأ:

لقي العشرات من جنود العدو السعودي ومرتزقته مصرعهم وأصيب آخرون وتدمير آلياتهم بعمليات عسكرية وقصف مدفعي و صاروخي على مواقعهم و تجمعاتهم خلال الـ24 ساعة الماضية .

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ ) أن أبطال الجيش واللجان الشعبية كسروا محاولة تسلل للغزاة غرب حيس بالساحل الغربي أسفرت عن مصرع العديد منهم وتفجير آلية عسكرية تابعة لهم ، وأصيب قياديان مرتزقان إثر تدمير آليتهما جنوب كيلو 16.

وأشار المصدر إلى تكبد المرتزقة خسائر كبيرة في صفوفهم بعملية هجومية على مواقعهم في إحدى التباب في أطراف هيلان بمديرية صرواح في محافظة مأرب ،كما قتل وجرح عدد من المرتزقة و تدمير آلياتهم باستهداف مدفعي في التبة الخضراء بكرش في لحج .

وفي نهم أفشل أبطال الجيش واللجان الشعبية محاولة تسلل للمرتزقة على تبة الرباح أسفرت عن مصرع عدد منهم .

وذكر المصدر أن قصفا مدفعياً دك تجمعات وتحصينات للجنود السعوديين في المعريضة والفريضة وقائم الصيابة والسودة وبرج الخشل ونعشاو في جيزان ،فيما استهدف قصف صاروخي تجمعات آخرى لهم في الخوبة .

وفي عسير استهدف قصف صاروخي ومدفعي تجمعات للمرتزقة غرب مجازة وقبالة منفذعلب ،وتم إفشال محاولة تسلل للمرتزقة غرب مجازة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم .


وذكر المصدر أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية قصفت تجمعات للمرتزقة في صحراء البقع بنجران .

سبأ
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