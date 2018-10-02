ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الثلاثاء، 02 - أكتوبر - 2018 الساعة 11:16:54ص
استشهاد أسرة نازحة بغارة لطيران العدوان في مستبأ بحجة
استشهدت أسرة نازحة بغارة لطيران العدوان الأمريكي السعودي على مديرية مستبأ في محافظة حجة .
المستوطنون اليهود يواصلون إقتحاماتهم الإستفزازية للمسجد الأقصى المبارك
واصل عشرات المستوطنين اليهود اليوم الاثنين اقتحاماتهم الاستفزازية للمسجد الأقصى المبارك تحت حراسة معززة ومشددة من قوات الاحتلال الصهيوني.
اجتماع برئاسة وزير الصناعة يناقش دور شركات التأمين في الحفاظ على الاقتصاد الوطني
عقد بوزارة الصناعة والتجارة اليوم اجتماعا برئاسة وزير الصناعة والتجارة عبدالوهاب يحيى الدرة وضم ممثلو شركات التأمين.
المنتخب الوطني الأول يخوض معسكر داخلي الخميس استعداداً لنهائيات آسيا
يدخل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم الخميس القادم معسكر داخليا بمدينة المكلا استعداداً للمشاركة في النهائيات الآسيوية التي ستقام خلال يناير 2019م .
آخر الأخبار:
زلزال جديد يضرب جزيرة سومبا الإندونيسية
كوريا الشمالية لأمريكا: لا تأملي كثيرا بنزع السلاح النووي
تعديل حكومي في اليابان يشمل وزير الدفاع
الصين تدافع عن مواجهة اقتربت من التصادم مع مدمرة أمريكية
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
سلسلة غارات وقصف صاروخي ومدفعي على ثلاث محافظات
[02/أكتوبر/2018]
محافظات - سبأ:

شن طيران العدوان الأمريكي السعودي سلسلة غارات على محافظة صعدة ونجران ، فيما استهدف قصف صاروخي ومدفعي ونيران المرتزقة القرى والأحياء السكنية خلال الـ 24 ساعة الماضية .

وأوضح مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان شن في محافظة صعدة غارتين على منازل وممتلكات المواطنين في منطقة طخية بمديرية مجز وغارة على منطقة البقع .

كما شن سبع غارات على مديرية شدا الحدودية منها غارتين على الطريق العام ، واستهدف بغارتين منزل مواطن بمنطقة الرماديات وبغارة مزارع المواطنين بمنطقة بني ذهل بمديرية الظاهر ما أدى إلى أضرار في الممتلكات .

وأشار المصدر إلى أن قصفاً صاروخياً ومدفعياً استهدف قرى آهلة بالسكان في مديريتي شدا و رازح ، و منازل ومزارع المواطنين في مديرية منبه .

وأكد المصدر إصابة امرأة بجروح بالغة جراء استهداف مرتزقة العدوان بالرشاشات الأحياء السكنية في مديرية المتون بمحافظة الجوف .

وذكر المصدر أن الطيران المعادي شن غارتين على موقع الطلعة في نجران .

سبأ
  المزيد من (محلي)
مصدر أمنى: الأجهزة الأمنية ستتخذ الإجراءات القانونية ضد تجار الحروب
محافظ ريمة يؤكد على ضرورة تعزيز جوانب الحشد والتعبئة بالمحافظة            
قتلى وجرحى في صفوف العدو ومرتزقته بعمليات عسكرية وقصف مدفعي وصاروخي
استشهاد أسرة نازحة بغارة لطيران العدوان في مستبأ بحجة
إصابة امرأة بجروح خطيرة بقصف مدفعي للمرتزقة على مديرية المتون بالجوف
مصدر بالخارجية يستنكر الحملة الإعلامية التي تستهدف الأمم المتحدة ووكالاتها الإغاثية
لقاء تربوي بمحافظة الحديدة ووقفة للتنديد بتصعيد العدوان
64 قضية وبلاغ متعلقة بأموال عامة أمام النيابة في حجة
الرئيس المشاط يعزي وزير الدولة فارس مناع في وفاة زوجته
تدمير آليتين ومصرع وإصابة عدد من المرتزقة بينهم قياديان بالساحل الغربي
العدوان السعودي على اليمن
استشهاد أسرة نازحة بغارة لطيران العدوان في مستبأ بحجة
[02/أكتوبر/2018]
سلسلة غارات وقصف صاروخي ومدفعي على ثلاث محافظات
[02/أكتوبر/2018]
إصابة امرأة بجروح خطيرة بقصف مدفعي للمرتزقة على مديرية المتون بالجوف
[01/أكتوبر/2018]
طيران العدوان يشن عشر غارات على مناطق متفرقة بصعدة
[01/أكتوبر/2018]
طيران العدوان يشن 36 غارة على ثلاث محافظات
[01/أكتوبر/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by