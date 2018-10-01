لقاء تربوي بمحافظة الحديدة ووقفة للتنديد بتصعيد العدوان

الحديدة - سبأ :

ناقش لقاء بمديرية الحوك محافظة الحديدة، اليوم برئاسة القائم بأعمال المحافظ محمد عياش قحيم، الأوضاع في المديرية في ظل تصعيد العدوان الأخير.





واستعرض اللقاء الذي ضم مدير مكتب التربية عمر بحر، وقيادات العمل التربوي بالمديرية، وعقال الحارات، الصعوبات التي تعترض سير العملية التعليمية في عدد من مدارس المديرية جراء استمرار العدوان.





وفي اللقاء أكد القائم بالأعمال قحيم ومشرف عام المحافظة أحمد البشري ومدير المديرية علي ابراهيم هندي، أهمية تذليل الصعوبات التي تواجه العملية التعليمية والتغلب على كافة المشاكل والعراقيل الذي فرضها العدوان في عدد من مدارس المديرية.

وشددوا على ضرورة توفير بدائل مناسبة عن المدارس المتضررة وبما يضمن استمرار العملية التعليمية وعدم مضاعفة معاناة الطلبة وأولياء أمورهم في مواصلة عامهم الدراسي الجديد.

إلى ذلك نفذ عقال وتربيو مديرية الحوك وقفة احتجاجية للتنديد بتصعيد دول تحالف العدوان هجماتها على محافظة الحديدة .

وخلال الوقفة التي شارك فيها القائم بالأعمال محمد عياش قحيم ومشرف المحافظة ومدير المديرية ومدير مكتب التربية ونائبه علي الطبيشي قام المشاركون بحرق منشورات العدوان التحريضية التي تسقطها طائرات الموت بصورة مستمرة.



واكد المشاركون في الوقفة زيف ادعاءات دول تحالف العدوان في تحقيق أي انتصارات على ارض الواقع وتضليلها من خلال إعلامها المأجور بهدف كسب انتصارات وهمية في ظل استبسال رجال الرجال في الجبهات وصمود أبناء المحافظة وإلى جانبهم الشرفاء من أبناء محافظات الجمهورية.





[01/أكتوبر/2018]سبـأ