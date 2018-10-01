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آخر تحديث: الإثنين، 01 - أكتوبر - 2018 الساعة 09:30:37م
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64 قضية وبلاغ متعلقة بأموال عامة أمام النيابة في حجة
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  محلي
64 قضية وبلاغ متعلقة بأموال عامة أمام النيابة في حجة
[01/أكتوبر/2018]
حجة - سبأ :

قال مدير فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بمحافظة حجة سلال الحرازي إن 64 قضية وبلاغ متعلقة بالأموال العامة تم إحالتها للنيابة العامة خلال الفترات الماضية.

وأشار مدير فرع الجهاز لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إلى أن القضية الأخيرة التي تم إحالتها إلى نيابة استئناف المحافظة والمتعلقة بالمخالفات القانونية والوقائع الجنائية المضرة بالمال العام بمكتب الإدارة المحلية والمرفوعة في التقرير رقم (70) وتاريخ 3/2/2015م هي من ضمن القضايا المنظورة حاليا أمام النيابة المختصة.

ولفت سلال الحرازي إلى أن قيادة المحافظة ممثلة بالمحافظ هلال عبده الصوفي كان لها دور في إحالة بعض القضايا للنيابة المختصة خلال هذا العام.

وثمن اهتمام قيادة المحافظة بتقارير فرع الجهاز المركزي وحرصها على تعزيز التنسيق بين فرع الجهاز والنيابات والمختصة والأجهزة القضائية لسرعة الفصل في تلك القضايا لما سيكون لها من مردود إيجابي على حقوق الدولة وممتلكاتها.

سبـأ
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