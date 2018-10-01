محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تدمير آليتين ومصرع وإصابة عدد من المرتزقة بينهم قياديان بالساحل الغربي الحديدة - سبأ :

دمر أبطال الجيش واللجان الشعبية آلية عسكرية وإصابة اثنين من قيادات مرتزقة العدوان باستهدافها جنوب كيلو 16 بجبهة الساحل الغربي.



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الجيش واللجان الشعبية دمروا آلية عسكرية وإصابة قياديان من المرتزقة كانوا على متنها بإصابات خطيرة باستهدافها بعبوة ناسفة جنوب كيلو 16 .



وأشار المصدر إلى أن الجيش واللجان الشعبية تصدوا لمحاولة تسلل للغزاة والمرتزقة على مواقع باتجاه غرب حيس بـالساحل الغربي.



وأكد المصدر مصرع العديد من الغزاة والمرتزقة وتفجير طقم بعبوة ناسفة خلال صد الزحف غرب حيس .

سبـأ [01/أكتوبر/2018]سبـأ