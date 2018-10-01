محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الإعدام تعزيرا لمدان بجريمة التخابر مع السعودية صنعاء - سبأ :

قضت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بأمانة العاصمة اليوم، بإعدام احد الاشخاص أدين بجريمة التخابر مع دولة أجنبية وإعانة العدو السعودي.

وقضى الحكم في الجلسة المنعقدة برئاسة القاضي مجاهد أحمد العمدي ، بإدانة صالح محمد على يحي البكيلي بالتهم المنسبوبة اليه في قرار الأتهام ومعاقبته بالإعدام تعزيراً.

وعقب النطق قيدت المحكمة طلب المدان استئناف الحكم الصادر وفقاً للقانون.

واستندت المحكمة في حيثات الحكم إلى الادلة المادية التي قدمتها النيابة الجزائية إلى جانب أعترافات المدان والتقارير الرسمية التي اثبتت قيام المدان البكيلي بالتخابر مع دولة العدوان السعودية وهي في حالة حرب وعدوان على الجمهورية اليمنية وتواصله بطريقة غير مشروعه مع من يعملون لمصلحتها وتسليم وارسل معلومات وإحداثيات عن مواقع الجيش واللجان الشعبية وتحركاتها في عدد من الجبهات بهدف الإضرار بالجاهزية القتالية وإضعاف قوة الدفاع للجيش واللجان الشعبية مقابل مبالغ مالية.





سبـأ [01/أكتوبر/2018]سبـأ