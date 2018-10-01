ثقافة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل صدور كتاب جديد للكاتب عبدالرحمن مراد



صدر مؤخراً بصنعاء للكاتب والناقد عبدالرحمن مراد كتاب بعنوان" الراصد - رؤى تفاعلية مع الواقع السياسي اليمني".



وتضمن الكتاب، في أكثر من مئتي صفحة من القطع الصغير، عشرات القراءات في قضايا يمنية كتب عنها الكاتب في وقتها خلال فترات ماضية وأعاد نشرها في كتاب، يقول المؤلف في مقدمته، إنه يبعث في مجمله بعض الأسئلة الحضارية والثقافية والسياسية.



وكما يؤكد، فإن قيمة الكتاب ليست في منهجيته بل في لحظته التفاعلية مع الحدث وقدرته على رصد تموجات الحالة في اليمن في ظل مناخات الربيع العربي على حد قوله.

سبـأ [01/أكتوبر/2018] صنعاء – سبأ:سبـأ