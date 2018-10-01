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آخر تحديث: الإثنين، 01 - أكتوبر - 2018 الساعة 08:25:00م
الرئيس المشاط يلتقي نائب وزير الصناعة ونائب مدير شركة الغاز
التقى الأخ مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم نائب وزير الصناعة والتجارة محمد الهاشمي ونائب المدير العام التنفيذي للشركة اليمنية للغاز محمد القديمي.
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  ثقافة
صدور كتاب جديد للكاتب عبدالرحمن مراد
[01/أكتوبر/2018] صنعاء – سبأ:

صدر مؤخراً بصنعاء للكاتب والناقد عبدالرحمن مراد كتاب بعنوان" الراصد - رؤى تفاعلية مع الواقع السياسي اليمني".

وتضمن الكتاب، في أكثر من مئتي صفحة من القطع الصغير، عشرات القراءات في قضايا يمنية كتب عنها الكاتب في وقتها خلال فترات ماضية وأعاد نشرها في كتاب، يقول المؤلف في مقدمته، إنه يبعث في مجمله بعض الأسئلة الحضارية والثقافية والسياسية.

وكما يؤكد، فإن قيمة الكتاب ليست في منهجيته بل في لحظته التفاعلية مع الحدث وقدرته على رصد تموجات الحالة في اليمن في ظل مناخات الربيع العربي على حد قوله.

سبـأ
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