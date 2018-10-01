رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل نتائج منافسات بطولة كمران الخامسة للتنس بصنعاء صنعاء - سبأ :





تتواصل منافسات بطولة كمران الخامسة للتنس والتي ينظمها الاتحاد العام للتنس والاسكواش بدعم شركه كمران للصناعة والاستثمار.







يشارك في منافسات البطولة سبع فئات عمرية "البراعم، الناشئين، الشباب، الفتيات، الرواد، المعاقين حركيا رجال، المعاقين حركيا سيدات .



وأسفرت نتائج منافسات اليوم عن فوز اللاعب عبد الرحمن شبيل على اللاعب نزار العبسي واللاعب شهاب المرواني على اللاعب تومي الكميم واللاعب أحمد مزود على اللاعب أيهم لطف واللاعب رشيد محمد على اللاعب كهلان .



وفي فئة الكبار تغلب اللاعب منيع المقالح على اللاعب سامي الورد واللاعب مجدي الواسع على اللاعب عبد الكريم الربيعي، كما فاز اللاعب صدام الزبيري على اللاعب حسين الخولاني واللاعب أحمد المغربي على اللاعب محمد الكباري واللاعب فهمي الورد على اللاعب صهيب العنسي واللاعب عبد الله المروني على اللاعب رياض المغربي .



وفي فئة الرواد تمكن اللاعب قيس شاهر من الفوز على اللاعب محمد الصرمي واللاعب نبيل مزود على اللاعب صلاح العامري واللاعب أحمد الصادق على اللاعب أحمد الديلمي، واللاعب عبد الملك سريح على اللاعب محمد الطيب .



وفي فئة الفتيات تغلبت اللاعبة سماء القرشي على اللاعبة إلينا اليحيري واللاعبة لميس الكميم على اللاعبة روى نضمان، كما فازت اللاعبة فله أنور على اللاعبة سلمى السريحي واللاعبة ديانا أنور على اللاعبة لمار القرشي.

سبـأ [01/أكتوبر/2018]سبـأ