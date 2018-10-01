محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل بدء تدريب مزارعين في مديرية ضوران بذمار حول زراعة البن ذمار - سبأ:

بدأت بمديرية ضوران بمحافظة ذمار اليوم دورة تدريبية حول الممارسات الجيدة لحصاد وما بعد حصاد البن في مناطق زراعته.



ينظم الدورة التي تستمر 12 يوما مؤسسة براجما للتنمية بالتعاون مع مكتب الزراعة والري بذمار بتمويل الوكالة الأمريكية للتنمية (USAID) ضمن أنشطة مشروع الاستقرار والنجاح الاقتصادي (YESS).



تهدف الدورة إكساب 180 مزارعا للبن بالمديرية مهارات زارعة البن ورعايته وتعريفهم بالممارسات الجيدة لجني المحصول خلال فترة الحصاد وما بعد الحصاد بما يحافظ على شجرة البن وتحسين وزيادة إنتاجيتها، ويسهم في تشجيع المزارعين للتوسع في زراعته.



وفي الافتتاح أوضح مدير مكتب الزراعة والري المهندس هلال الجشاري أن الدورة تأتي ضمن سلسلة دورات تدريبية وإرشادية وتسويقية للمزارعين بالمحافظة في إطار برنامج تدريبي متكامل ينفذه مكون سبل العيش بمشروع الاستقرار والنجاح الاقتصادي بالشراكة مع مكتب الزراعة والري خلال الأربع سنوات القادمة.



ولفت إلى أن البرنامج يستهدف في مرحلته الأولى تدريب أكثر من ثلاثة آلاف و600 مزارعا بمديريات جهران وضوران وميفعة عنس وعنس وعتمة في مجال تربية الثروة الحيوانية ونحل العسل وزراعة البن ومحاصيل الخضار باستخدام التقنيات الحديثة، فيما سيتم تدريب المزارعين في المديريات المتبقية خلال المرحلتين الثانية والثالثة .



وبيّن الجشاري أن البرنامج يهدف تطوير مهارات المزارعين ورفع وتحسين قدراتهم الإنتاجية في كافة المحاصيل الزراعية من خلال توفير التقنيات والمدخلات الزراعية اللازمة لهم، وتنمية القدرات التسويقية للمنتج اليمني في الأسواق المحلية والإقليمية .



وذكر أن مكتب الزراعة والري يسعى بالتعاون مع شركائه المحليين والدوليين لتحسين المستوى الاقتصادي والمعيشي للمزارعين، بمساعدتهم على إنشاء مشاريع صغيرة ومتوسطة وتوفير الدعم اللازم لتمويلها من المنظمات الداعمة للقطاع الزراعي.



وكانت مؤسسة برامجا ومكتب الزراعة بذمار الوكالة الأمريكية للتنمية USAID ومشروع الاستقرار والنجاح الاقتصادي YESS اختتموا بمديرية ميفعة عنس أمس دورة تدريبية مماثلة لعدد 173مزارعا في مجال تقنيات الطماطم وطرق تسويقها استمرت 27 يوما.

سبأ [01/أكتوبر/2018]سبأ