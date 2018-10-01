ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الإثنين، 01 - أكتوبر - 2018 الساعة 08:25:00م
الرئيس المشاط يلتقي نائب وزير الصناعة ونائب مدير شركة الغاز
التقى الأخ مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم نائب وزير الصناعة والتجارة محمد الهاشمي ونائب المدير العام التنفيذي للشركة اليمنية للغاز محمد القديمي.
المستوطنون اليهود يواصلون إقتحاماتهم الإستفزازية للمسجد الأقصى المبارك
واصل عشرات المستوطنين اليهود اليوم الاثنين اقتحاماتهم الاستفزازية للمسجد الأقصى المبارك تحت حراسة معززة ومشددة من قوات الاحتلال الصهيوني.
اجتماع برئاسة وزير الصناعة يناقش دور شركات التأمين في الحفاظ على الاقتصاد الوطني
عقد بوزارة الصناعة والتجارة اليوم اجتماعا برئاسة وزير الصناعة والتجارة عبدالوهاب يحيى الدرة وضم ممثلو شركات التأمين.
المنتخب الوطني الأول يخوض معسكر داخلي الخميس استعداداً لنهائيات آسيا
يدخل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم الخميس القادم معسكر داخليا بمدينة المكلا استعداداً للمشاركة في النهائيات الآسيوية التي ستقام خلال يناير 2019م .
آخر الأخبار:
تدمير آليتين ومصرع وإصابة عدد من المرتزقة بينهم قياديان بالساحل الغربي
تدشين حملة توزيع الحقيبة المدرسية على أبناء الشهداء في مديرية الحالي بالحديدة
الإعدام تعزيرا لمدان بجريمة التخابر مع السعودية
قصف مدفعي يستهدف تجمعات للمرتزقة في كرش بلحج
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
الأجهزة الأمنية تضبط متهمين اثنين بتفجير قنابل بمنطقة جدر
[01/أكتوبر/2018]
صنعاء - سبأ:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية بني الحارث بأمانة العاصمة متهمين بتفجير ثلاث قنابل يدوية في سبتمبر الماضي بحي سكني في منطقة جدر بغرض تخويف المواطنين وإقلاق الأمن العام.


وأوضح مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن رجال الأمن ألقوا القبض على المتهمين اللذين اعترفا بتفجير ثلاث قنابل يدوية، الأولى في 11 سبتمبر بحي سكني بمنطقة جدر، أدت إلى إصابة الطفل بشير صلاح، وتفجير قنبلة صوتية يوم 17 من نفس الشهر وسط حي جدر تسببت في إخافة الساكنين وكذا تفجير قنبلة عصر يوم 22 سبتمبر خلف محطة البوش.

وأوضحت إدارة أمن مديرية بني الحارث أن المتهمين كانا يفجران القنابل ويلوذان بالفرار .. مؤكدة أنه وبعد التحريات والمتابعة تم الوصول إليهما واحتجازهما لإستكمال التحقيقات .

وأكد المصدر أن الأجهزة الأمنية ستتخذ الإجراءات الرادعة ضد كل من تسول له نفسه المساس بحياة المواطنين والعبث بالأمن والاستقرار.

سبأ
  المزيد من (محلي)
تدمير آليتين ومصرع وإصابة عدد من المرتزقة بينهم قياديان بالساحل الغربي
تدشين حملة توزيع الحقيبة المدرسية على أبناء الشهداء في مديرية الحالي بالحديدة
الإعدام تعزيرا لمدان بجريمة التخابر مع السعودية
قصف مدفعي يستهدف تجمعات للمرتزقة في كرش بلحج
رئيس الوزراء يعزي وزير الدولة فارس مناع في وفاة زوجته
بدء تدريب مزارعين في مديرية ضوران بذمار حول زراعة البن
لقاءان بمديريتي آزال والتحرير لمناقشة سير أعمال التحشيد والتعبئة
رئيس المجلس السياسي الأعلى يلتقي الشيخ دغسان أحمد دغسان
الرئيس المشاط يلتقي نائب وزير الصناعة ونائب مدير شركة الغاز
القوة الصاروخية والمدفعية تدك تجمعات العدو السعودي ومرتزقته بجيزان

العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن عشر غارات على مناطق متفرقة بصعدة
[01/أكتوبر/2018]
طيران العدوان يشن 36 غارة على ثلاث محافظات
[01/أكتوبر/2018]
العدوان يواصل قصفه الجوي والمدفعي على مناطق متفرقة بصعدة
[30/سبتمبر/2018]
طيران العدوان يشن 13 غارة على حرض وميدي
[30/سبتمبر/2018]
شهيد وثلاثة جرحى إثر غارة للعدوان استهدفت سيارة مواطن بحجة
[30/سبتمبر/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by