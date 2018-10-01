محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الأجهزة الأمنية تضبط متهمين اثنين بتفجير قنابل بمنطقة جدر صنعاء - سبأ:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية بني الحارث بأمانة العاصمة متهمين بتفجير ثلاث قنابل يدوية في سبتمبر الماضي بحي سكني في منطقة جدر بغرض تخويف المواطنين وإقلاق الأمن العام.



وأوضح مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن رجال الأمن ألقوا القبض على المتهمين اللذين اعترفا بتفجير ثلاث قنابل يدوية، الأولى في 11 سبتمبر بحي سكني بمنطقة جدر، أدت إلى إصابة الطفل بشير صلاح، وتفجير قنبلة صوتية يوم 17 من نفس الشهر وسط حي جدر تسببت في إخافة الساكنين وكذا تفجير قنبلة عصر يوم 22 سبتمبر خلف محطة البوش.



وأوضحت إدارة أمن مديرية بني الحارث أن المتهمين كانا يفجران القنابل ويلوذان بالفرار .. مؤكدة أنه وبعد التحريات والمتابعة تم الوصول إليهما واحتجازهما لإستكمال التحقيقات .



وأكد المصدر أن الأجهزة الأمنية ستتخذ الإجراءات الرادعة ضد كل من تسول له نفسه المساس بحياة المواطنين والعبث بالأمن والاستقرار.

سبأ [01/أكتوبر/2018]سبأ