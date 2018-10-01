محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل لقاءان بمديريتي آزال والتحرير لمناقشة سير أعمال التحشيد والتعبئة صنعاء - سبأ:

ناقش لقاءان بمديريتي آزال والتحرير بأمانة العاصمة اليوم سير أعمال التحشيد والتعبئة بالمديريتين.



حيث أكد اللقاء بمديرية آزال برئاسة وكيل الأمانة علي السقاف بحضور وكيلا أمانة العاصمة المساعدين أحسن القاضي ومحروس عقبة ومدير المديرية عبدالعزيز شعلان ومدراء المكاتب التنفيذية وأعضاء المجالس المحلية ومشائخ وعقال ووجهاء المديرية، أهمية مشاركة الجميع وتفاعلهم مع حملة التحشيد ورفد الجبهات.



فيما تطرق اللقاء بمديرية التحرير بحضور وكيل الأمانة علي السقاف ووكيل الأمانة المساعد ناجي القوسي ومدير مديرية التحرير مقبل جعامل، إلى جهود الحشد والتعبئة لرفد الجبهات.



وأشار وكيل الأمانة السقاف، إلى أهمية مضاعفة الجهود والتوعية المجتمعية بتعزيز الصمود في مواجهة العدوان ورفد الجبهات.



وحث الجميع على المشاركة الواسعة في حملات الحشد والتعبئة والتوعية بمخططات العدوان التي تستهدف اليمن أرضا وإنسانا.

سبأ [01/أكتوبر/2018]سبأ