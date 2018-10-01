محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الرئيس المشاط يلتقي نائب وزير الصناعة ونائب مدير شركة الغاز صنعاء - سبأ:

التقى الأخ مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم نائب وزير الصناعة والتجارة محمد الهاشمي ونائب المدير العام التنفيذي للشركة اليمنية للغاز محمد القديمي.





ناقش اللقاء الجوانب المتصلة بالوضع التمويني لمادة الغاز المنزلي والتي شهدت خلال الأيام الماضية شحة في السوق المحلية.



وتطرق اللقاء إلى دور وزارة الصناعة وشركة الغاز في توفير هذه المادة المرتبطة بحياة المواطنين اليومية وتعزيز الرقابة والتصدي لكل من يحاول الاحتكار لمادة الغاز.



وفي اللقاء استعرض نائب وزير الصناعة ونائب مدير شركة الغاز الإجراءات التي تم اتخاذها لتوفير مادة الغاز المنزلي، وما تم استحداثه مؤخرا في توزيع هذه المادة عبر عقال الحارات بما يضمن وصولها إلى المواطنين.



وشدد الرئيس المشاط على أهمية بذل المزيد من الجهود والعمل على توفير مادة الغاز المنزلي بما يسهم في تخفيف معاناة المواطنين جراء الأوضاع التي فرضها العدوان والحصار.

سبأ [01/أكتوبر/2018]سبأ