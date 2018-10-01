رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل العداء جميل الحماطي يشارك في أولمبياد الشباب بالأرجنتين صنعاء - سبأ:





يشارك العداء جميل الحماطي في الألعاب الأولمبية للشباب التي تستضيفها العاصمة الأرجنتينية بيونس إيرس خلال الفترة 6 حتى 18 أكتوبر الجاري.



وتأتي مشاركة العداء الحماطي برفقة المدرب الوطني سعيد الأضرعي وذلك بعد إحرازه فضية سباق 3000 متر المخصصة عن قارة آسيا في التصفيات المؤهلة التي أقيمت بالعاصمة التايلندية بانكوك وتسجيله زمناً شخصياً 97 ،45 ،8 دقيقة .



وكان العداء الحماطي خاض معسكراً إعدادياً محلياً بالعاصمة صنعاء وآخر خارجياً بالقاهرة بدعم اللجنة الأولمبية اليمنية وإتحاد ألعاب القوى والجهات ذات العلاقة.

سبأ [01/أكتوبر/2018]سبأ