محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل القوة الصاروخية والمدفعية تدك تجمعات العدو السعودي ومرتزقته بجيزان جيزان - سبأ:

دكت القوة الصاروخية والمدفعية للجيش واللجان الشعبية اليوم عدد من تجمعات ومواقع جيش العدو السعودي ومرتزقته بقطاع جيزان .





وأوضح مصدر عسكري بجيزان لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن مدفعية الجيش واللجان دكت تجمعات وتحصينات الجنود السعوديين ومرتزقتهم في مواقع المعريضة والفريضة وقايم الصيابة والسودة وبرج الخشل ونعشاو ، موقعة فيها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.







وأشار المصدر إلى أن القوة الصاروخية أطلقت صلية صواريخ كاتيوشا استهدفت تجمعات للجنود السعوديين في الخوبة محققة إصابات مباشرة.

سبأ [01/أكتوبر/2018]سبأ