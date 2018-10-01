[01/أكتوبر/2018]
جيزان - سبأ:
دكت القوة الصاروخية والمدفعية للجيش واللجان الشعبية اليوم عدد من تجمعات ومواقع جيش العدو السعودي ومرتزقته بقطاع جيزان .
وأوضح مصدر عسكري بجيزان لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن مدفعية الجيش واللجان دكت تجمعات وتحصينات الجنود السعوديين ومرتزقتهم في مواقع المعريضة والفريضة وقايم الصيابة والسودة وبرج الخشل ونعشاو ، موقعة فيها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.
وأشار المصدر إلى أن القوة الصاروخية أطلقت صلية صواريخ كاتيوشا استهدفت تجمعات للجنود السعوديين في الخوبة محققة إصابات مباشرة.
سبأ