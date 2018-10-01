محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة سير أعمال التحشيد والتعبئة بمديرية جحانة صنعاء - سبأ:

ناقش المكتب التنفيذي بمديرية جحانة محافظة صنعاء اليوم الجوانب المتصلة بسير أعمال التحشيد والتعبئة لرفد الجبهات بالرجال والعتاد.



وأكد الاجتماع الذي ضم مدير المديرية محمد البشاري ضرورة التفاعل الجاد لإنجاح عملية الحشد والتعبئة .



وشدد على أهمية تعزيز الرقابة على الأسعار وضبط المخالفين وتكثيف الجهود لزيادة الموارد وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



ولفت إلى ضرورة اضطلاع الجميع في دعم العملية التعليمية والمعلمين في ظل الظروف التي تمر بها البلاد جراء استمرار العدوان والحصار.

سبأ [01/أكتوبر/2018]سبأ