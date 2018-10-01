محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل لقاء تشاوري بوزارة العدل يناقش تفعيل إجراءات تحصيل الرسوم القضائية صنعاء - سبأ:

عقد بصنعاء اليوم لقاء تشاوري برئاسة نائب وزير العدل القاضي أحمد محمد العقيدة ضم مدراء المحاكم بأمانه العاصمة والشؤون المالية لمناقشة سبل تعزيز وتفعيل إجراءات تحصيل الرسوم القضائية.



وتطرق اللقاء الذي حضره وكيل الوزارة للشؤون المالية والإدارية القاضي سعد أحمد هادي وعدد من المختصين، إلى الجوانب المتعلقة بالعمل المالي والإداري وأوجه القصور في تحصيل الرسوم وكذا القوانين المالية ذات الصلة لضمان تحسين الأداء وتجنب الإختلالات بما يضمن تطبيق قانون الرسوم القضائية النافذ بالإضافة إلى قانون التوثيق.



وفي الاجتماع أكد نائب وزير العدل أهمية استشعار الجميع للمسؤولية والعمل بروح الفريق الواحد في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها اليمن جراء العدوان والحصار.



وأشاد بالجهود التي يبذلها المعنيين بالشؤون المالية والإدارية .. مؤكد ا الحرص على تذليل كافة الصعوبات التي تواجههم في تنفيذ مهامهم .



وحث القاضي العقيدة المعنيين بالشؤون المالية والإدارية بذل مزيد من الجهود لتحصيل الرسوم المستحقة للخزينة العامة وأمانات المحاكم وتوريدها إلى البنك المركزي.



ولفت إلى أن الوزارة ستعد دليل إرشادي لتحصيل الرسوم القضائية وعقد دورات تدريبية وورش عمل للمعنيين بعملية التحصيل بالإضافة إلى عقد لقاءات دورية مع الإدارات المالية وأمناء الصناديق لتقييم مدى الالتزام بالمهام المناطه بهم ومعالجة الصعوبات التي تواجههم.



حضر اللقاء مدير الشؤون المالية بالوزارة أحمد الغشم .

سبأ [01/أكتوبر/2018]سبأ