محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة آلية تفعيل الرقابة علی الأسواق بالمحويت المحويت - سبأ:

ناقش اجتماع بمحافظة المحويت اليوم آلية تفعيل الرقابة الميدانية علی الأسواق .



واستعرض الاجتماع الذي ضم مدير مكتب التجارة والصناعة بالمحافظة علي الصوفي ومدراء فروع المكتب بالمديريات خطة تفعيل الحملات للرقابة علی أسعار السلع والمواد الأساسية وكذا مادتي الغاز والديزل والإجراءات التي ينبغي اتخاذها إزاء المخالفين والعابثين ممن يستغلون تفاقم الأوضاع لرفع الأسعار.



وحث مدير مكتب الصناعة على مضاعفة الجهود للرقابة على الأسعار وضبط المخالفين وكذا ضبط السلع المنتهية والفاسدة .... داعيا التجار الی استشعار المسؤولية لتجاوز الوضع الاقتصادي الراهن

سبأ [01/أكتوبر/2018]سبأ