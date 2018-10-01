محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مصلحة الجمارك تناقش مع الاتحاد العام للغرف التجارية آلية نقل البضائع صنعاء - سبأ:

عقد بمصلحة الجمارك اليوم اجتماع لمناقشة آلية التنسيق بين مصلحة الجمارك والاتحاد العام للغرف التجارية فيما يتعلق بالنقل الداخلي للبضائع.



وفي الاجتماع الذي حضره رئيس الاتحاد محمد قفلة وممثلو الاتحاد العام للغرف التجارية والغرفة التجارية بأمانة العاصمة، أكد رئيس مصلحة الجمارك سليم الحضرمي على أهمية التنسيق الكامل فيما بين المصلحة والاتحاد طبقا للإجراءات السابقة المعتمدة.



وأشار الحضرمي إلي أن الاجتماع يهدف لمناقشة آلية النقل الداخلي للبضائع فيما بين المحافظات.. مشددا علي ضرورة الانسجام التام فيما بين المصلحة والاتحاد العام للغرف التجارية لما فيه الحفاظ على حقوق الجميع.



كما تم خلال الاجتماع توضيح الإجراءات الجمركية المتبعة والتي ساهمت في ضمان تدفق السلع إلى الأسواق وضمان مكافحة التهريب الجمركي خاصة في المرحلة الراهنة التي يمر بها الوطن في ظل استمرار العدوان والحصار.



فيما أشاد ممثلو الاتحاد والغرفة التجارية بالجهود التي تبذلها قيادة مصلحة الجمارك لتذليل الصعاب وحل الإشكالات أولاً بأول والتي من أهمها الجهود المبذولة لمكافحة التهريب ودور المصلحة في حماية المجتمع اقتصادياً وصحياً فضلا عن تسهيل كل ما يقف عائقاً أمام حركة التجارة ومكافحة التهريب الجمركي ورفد الخزينة العامة بالإيرادات.

سبأ [01/أكتوبر/2018]سبأ