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المنتخب الوطني الأول يخوض معسكر داخلي الخميس استعداداً لنهائيات آسيا
يدخل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم الخميس القادم معسكر داخليا بمدينة المكلا استعداداً للمشاركة في النهائيات الآسيوية التي ستقام خلال يناير 2019م .
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  رياضة
المنتخب الوطني الأول يخوض معسكر داخلي الخميس استعداداً لنهائيات آسيا
[01/أكتوبر/2018]
صنعاء - سبأ:

يدخل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم الخميس القادم معسكر داخليا بمدينة المكلا استعداداً للمشاركة في النهائيات الآسيوية التي ستقام خلال يناير 2019م .


حيث يشارك المنتخب الوطني ضمن المجموعة الرابعة التي تضم إلى جانبه منتخبات " العراق، إيران وفيتنام ".

وأنهى الاتحاد العام لكرة القدم الترتيبات اللازمة لإقامة المعسكر الداخلي واعتمد القائمة التي رفعها مساعد مدرب المنتخب محمد النفيعي والمكونة من 40 لاعبا يمثلون المنتخب الأول وكذا المنتخب الأولمبي الذي يستعد لخوض التصفيات القادمة في مارس 2019م .

ويضم المعسكر التدريبي كلا من اللاعبين:

محمد إبراهيم عياش - سعود السعوادي - سالم جمال الهارش - خالد مشلي

حمادة الزبيري - عبد المعين الجرشي - أكرم البحري - فيصل باهرمز

مجاهد الحجري - عمرو طلال - عمر شارد - محمد الطيري

محمد بارويس - عصام الورافي - رامي الوسماني - مالك الجبري

علوي فدعق - عصام نعمان - مفيد جمال - بشير المنيفي

أحمد سعيد - أحمد علوس - سليمان راجح - محمد هاشم

علي الحروي - وحيد الخياط - علي حفيظ - أسامه عنبر

صدام الشريف - عبد الحميد الموقري - مناف سعيد - أحمد جوبح

محمد الحذيفي - سالم الموزعي - محمد الداحي - ياسر الجبر العروبة

زكريا طواف - ماجد عمر - محمد السقطري - عبد المجيد صباره .

سبأ
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