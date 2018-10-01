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آخر تحديث: الإثنين، 01 - أكتوبر - 2018 الساعة 06:54:23م
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وزير الداخلية الالماني : خطر الإرهاب في البلاد لا يزال عالياً
[01/أكتوبر/2018]
برلين – سبأ:

أكد وزير الداخلية الالماني هورست زيهوفر أن خطر الإرهاب في بلاده لا يزال عالياً وذلك بعد ساعات قليلة من الإعلان عن إعتقال ستة أشخاص من اليمين المتطرف مشتبهين بتشكيل تنظيم إرهابي شرقي المانيا .


وقال زيهوفر في تصريحات نقلتها وكالة الانباء الالمانية اليوم الاثنين على هامش اجتماع الحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا الذي يرأسه ان "خطر الإرهاب لا يزال عالياً في ألمانيا، ويعني ذلك أنه لابد من توقع شن هجوم في أي وقت".

وأشار إلى أنه مثلما يعد تراجع نسبة الجرائم بشكل عام في ألمانيا أمراً مفرحاً، يعد الخطر الإرهابي في البلاد أمراً مثيراً للقلق، وقال: "أقول منذ شهور إن هناك مستوى تهديد إرهابي عال بألمانيا".

وأشاد الوزير الالماني بالاعتقالات في بلاده، وقال: "يعد ذلك تحقيقاً لمبدئنا الأساسي، لا تسامح تجاه أي راديكاليين ومتشددين يمينيين، لذا من الصائب أن تتخذ الأوساط القضائية والشرطة الإجراءات بشكل حازم تماما هنا".

وكانت السلطات الألمانية ألقت اليوم الاثنين القبض على ستة رجال يشتبه في تشكيلهم تنظيماً إرهابياً يمينياً في ولايتي سكسونيا وبافاريا.

وبحسب البيانات، فإن هناك اشتباها في أن الستة المقبوض عليهم أسسوا مع شخص يبلغ من العمر (31 عاماً) تنظيماً إرهابياً يمينياً يحمل اسم (ثورة كيمنتس).

سبأ
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