محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة جوانب التنسيق والتعاون بين اليمن ومنظمة الهجرة الدولية صنعاء - سبأ:





عقد بصنعاء اليوم اجتماع برئاسة نائب وزير الخارجية رئيس اللجنة الوطنية لشؤون اللاجئين حسين العزي ضم رئيس مصلحة الهجرة والجوازات ورئيس مصلحة خفر السواحل وفريق الخبراء من منظمة الهجرة الدولية الذي يزور اليمن حاليا.







جری خلال الاجتماع مناقشة جوانب التنسيق والتعاون بين اليمن ومنظمة الهجرة لتحسين مستوی الأداء ورفع وتيرة العمل بما يتناسب مع التحديات التي يواجهها اليمن جراء العدوان والحرب اﻹقتصادية التي زادت حدتها مؤخرا من قبل دول العدوان والتي تهدد بنسف كل الجهود الداعية الی السلام.



وحث نائب وزير الخارجية المسئولين في منظمة الهجرة علی سرعة تنفيذ المشاريع المتفق عليها بين الجانبين والتي تأتي في سياق خطة المنظمة للعام الحالي.



جدد التأكيد على حرص حكومة الانقاذ الوطني علی تقديم كل أوجه الدعم والمساعدة لجميع المنظمات الإنسانية بما يمكنها من تحقيق أهدافها في مساعدة الشعب اليمني .

سبأ [01/أكتوبر/2018]سبأ