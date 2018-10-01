محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وقفة بمديرية الشعر بإب تنديدا بجرائم العدوان والصمت الدولي إب - سبأ:

نفذت السلطة المحلية بمديرية الشعر محافظة إب اليوم وقفة احتجاجية تنديدا بجرائم العدوان الأمريكي السعودي وحصاره الجائر واستنكارا بالصمت الدولي إزاء تلك الجرائم.



وفي الوقفة التي شارك فيها مدير عام مديرية الشعر رضوان النصافي ألقيت العديد من الكلمات أشارت في مجملها إلى أن قوى العدوان عجزت عن تحقيق أي مكاسب عسكرية على الأرض ولجأت إلى استخدام الورقة الاقتصادية لمعاقبة الشعب اليمني .



وأكدت أن الشعب اليمني لم تركعه احدث الأسلحة الفتاكة وقصف الطيران والحرب كونه ينشد الحرية والعزة والكرامة ولن يتنازل عنها .



وأشادت الكلمات ببطولات الجيش واللجان الشعبية والقوة الصاروخية والطيران المسير

سبأ [01/أكتوبر/2018]سبأ