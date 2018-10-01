عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مقتل 7 أشخاص في أعمال شغب بسجن شديد التحصين في جواتيمالا فرايخانيس ـ سبأ:





قتل ما لا يقل عن سبعة أشخاص وأصيب أربعة آخرون جراء إطلاق النار عليهم بسبب أعمال شغب في سجن بجواتيمالا .



وقال المتحدث باسم السجن رودي إيسكويفل إن أعمال الشغب اندلعت إثر شجار وقع بين السجناء في سجن بافونسيتو الذي يخضع لإجراءات تأمين قصوى وأن السجن عاد تحت للسيطرة.



واوضح إيسكويفل إن "الحادث وقع في المنطقة المعزولة ولم يصب أو يمت أي من الحراس".



يشار الى انه قُتل ما لا يقل عن 12 سجينا في أعمال شغب وقعت في يوليو 2013 في نفس السجن الواقع في مدينة فرايخانيس على بعد قرابة 12 ميلا من العاصمة.



ولم يتم الإعلان على الفور عن سبب وقوع شجار بين السجناء كما لم يتم الكشف بعد عن أسماء الضحايا.

سبأ [01/أكتوبر/2018]سبأ