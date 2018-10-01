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وزير الكهرباء والطاقة يلتقي المدير القطري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي
[01/أكتوبر/2018]
صنعاء - سبأ:

التقى وزير الكهرباء والطاقة المهندس لطف علي الجرموزي اليوم المدير القطري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أوكي لوتسما ورئيس فريق وحدة الحكم الرشيد وبناء السلام في البرنامج سواري بوزوروكوفا.


جرى خلال اللقاء إستعراض نتائج اللقاء السابق مطلع أغسطس الماضي مع منسقة الشئون الإنسانية ليز غراندي وكذا الإجراءات المترتبة على ذلك من إعداد قائمة المعلومات والبيانات المطلوبة بشأن الاحتياجات والمتطلبات لإعادة التيار الكهربائي من محطة مأرب الغازية 1 بالتنسيق بين كافة الأطراف.

وتطرق اللقاء الذي حضره وكيل الوزارة للشؤون الفنية المهندس حارث العمري ومدير عام مؤسسة الكهرباء المهندس خالد راشد ونائب مدير المؤسسة للشؤون الفنية المهندس أسعد الأشول، إلى الصعوبات التي تواجه محطات الكهرباء وما تعرضت له من استهداف وتدمير لشبكات خطوط نقل الطاقة الكهربائية وسبل وضع المعالجات لإعادة تأهيلها وصيانتها.

وأكد الإجتماع ضرورة تحييد قطاع الكهرباء والعمل على صيانة المحطات والشبكات وحمايتها من أي أضرار أو إستهداف، باعتبار الكهرباء شريان الحياة لكافة فئات المجتمع بدون استثناء.

وفي اللقاء أكد وزير الكهرباء والطاقة أهمية دور المؤسسات الدولية في وضع المعالجات اللازمة لإعادة تشغيل محطة مأرب الغازية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .. لافتا إلى أن هذا اللقاء يأتي ضمن عدة لقاءات مع ممثلي الأمم المتحدة لإيجاد المعالجات اللازمة باتجاه تفعيل قطاع الكهرباء.

وأشار إلى ضرورة اضطلاع الأمم المتحدة بدورها في الضغط على الطرف الآخر لتحييد قطاع الكهرباء وعدم استهداف البنية التحتية له والمساهمة في إعادة تشغيل محطة مأرب بما يخدم المصلحة العامة.

وأوضح أنه تم إصلاح 100 كيلو متر من خطوط نقل الطاقة الكهربائية مأرب – صنعاء .. مستعرضا الصعوبات التي تعترض استكمال تركيب وصيانة الشبكات والخطوط وكذا المناطق التي تقع فيها إشكالات حالت دون استكمال الفرق الفنية لأعمالها.

وأشار الوزير الجرموزي إلى أن إعادة تشغيل محطة مأرب الغازية سيعزز من أداء وزارة ومؤسسة الكهرباء في توفير النفقات التشغيلية بالإضافة إلى توفر المازوت والديزل لتشغيل المحطات الكهربائية بأمانة العاصمة وبقية المحافظات وصيانتها.

فيما تطرق الوكيل العمري والمهندس راشد والمهندس الأشول إلى آلية العمل لإعداد البيانات والمعلومات الخاصة باحتياجات ومتطلبات الكهرباء وخاصة محطة مأرب الغازية .. مشيرين إلى ما تعرضت له شبكات ومحطات الكهرباء خلال الفترة الماضية من أضرار جراء استهدافها من قبل العدوان.

وعبروا عن أملهم في اضطلاع المنظمات الدولية بما فيها الأمم المتحدة في إيجاد المعالجات والضغط باتجاه إعادة تشغيل وصيانة محطة مأرب الغازية لتخفيف معاناة المواطنين .

بدوره أكد المدير القطري لبرنامج الأمم المتحدة الحرص على إيجاد معالجات حقيقية للكهرباء في اليمن من خلال تحييدها عن الصراع وإعادة تشغيلها بما يخدم مصلحة اليمنيين.

ولفت إلى أهمية إعداد بيانات خاصة بمتطلبات الكهرباء وبلورة رؤية كاملة عن احتياجات قطاع الكهرباء.

سبأ
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