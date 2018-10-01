أسعار الذهب تتراجع مع صعود الدولار توقعًا لرفع الفائدة

لندن ـ سبأ:

تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين، مع صعود الدولار إثر مؤشرات من مجلس الاحتياطي الاتحادي على تشديد السياسة النقدية.



وكان مجلس الاحتياطي رفع أسعار الفائدة الأمريكية الأسبوع الماضي، وقال إنه يخطط لأربع زيادات أخرى بنهاية 2019 وأخرى في 2020 وسط نمو اقتصادي مطرد وسوق عمل قوية.



ويعطي رفع أسعار الفائدة دفعة للدولار وعوائد السندات مما يضغط على أسعار الذهب عن طريق زيادة تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن غير المدر للعائد.



وفي كان السعر الفوري للذهب صباح اليوم منخفضا 0.5 بالمائة عند 1186.29 دولار للأوقية (الأونصة).



وكان المعدن لامس خلال الجلسة السابقة أدنى مستوياته منذ 17 أغسطس عند 1180.34 دولار.



ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.5 بالمئة إلى 1190.60 دولار للأوقية. ونزل البلاديوم 0.7 بالمائة في المعاملات الفورية إلى 1065.22 دولار للأوقية بعد أن لامس ذروته في ثمانية أشهر عند 1094.60 دولار للأوقية خلال الجلسة السابقة.



وانخفضت الفضة 0.3 بالمائة إلى 14.56 دولار للأوقية في حين هبط البلاتين 0.2 بالمائة إلى 810.65 دولار للأوقية.

[01/أكتوبر/2018]سبأ