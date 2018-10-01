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آخر تحديث: الإثنين، 01 - أكتوبر - 2018 الساعة 06:54:23م
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محافظ حجة يفتتح معرض للصور عن جرائم العدوان واستهداف القطاع الصحي
[01/أكتوبر/2018]
حجة  - سبأ:

أفتتح محافظ حجة هلال عبده الصوفي اليوم معرضا للصور الفتوغرافية بعنوان " صامدون رغم العدوان والحصار , نظمه مكتب الصحة العامة والسكان ومكتب الإعلام بالتعاون مع هيئة المستشفى الجمهوري بالمحافظة.


واستمع المحافظ من مدير مكتب الصحة إبراهيم الأشول ومدير مكتب الإعلام إبراهيم هاشم شرف إلى شرح حول محتويات المعرض من الصور التي عكست جرائم العدوان بحق المدنيين والأطفال والنساء, وحجم الدمار الذي طال القطاع الصحي بالمحافظة والذي بلغ نحو 28 مرفقا صحيا بعموم المديريات,, إضافة إلى الإنجازات التي حققها القطاع الصحي في المحافظة رغم العدوان والحصار .

وفي الافتتاح الذي حضره وكيلا المحافظة الدكتور طه الحمزي وعادل شلي ثمن المحافظ الصوفي جهود القائمين على المعرض .. مؤكدا ضرورة فضح وكشف جرائم العدوان الغاشم و ما قام به من مجازر وحشية وتدمير للبنى التحتية عامة ومنشآت القطاع الصحي خاصة.

وأشار إلى أن تلك الجرائم تجسد مدى الحقد الدفين الذي يكنه النظامين السعودي الإماراتي وحلفائهم على اليمن أرضاً وإنسانا.

وأشاد بالدور الكبير لمكتب الصحة العامة والسكان وهيئة المستشفى الجمهوري في مواجهة العدوان وتقديم الخدمات الصحية للجرحى والمواطنين, ودور وسائل الإعلام بالمحافظة في إظهار حجم الدمار وبشاعة الجرائم التي يرتكبها العدوان .

حضر افتتاح المعرض عدد من مسئولي المحافظة .

سبأ
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