رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل غدا الثلاثاء انطلاق البطولة التنشيطية لناشي مراكز وفروع المبارزة صنعاء - سبأ:

تنطلق غدا الثلاثاء بصالة النادي الأهلي بصنعاء بطولة المبارزة التنشيطية لناشئي مراكز وفروع المحافظات التي ينظمها الاتحاد العام للعبة خلال الفترة من 2 - 4 أكتوبر الجاري .



وأوضح أمين عام الاتحاد الكابتن سمير بادي لوكالة الأنباء اليمنية / سبأ / أن منافسات البطولة ستقام في سلاحي الفلوريه والآيبيه بمشاركة 32 مبارزا يمثلون محافظات " أمانة العاصمة ،إب ، تعز ، ذمار وصنعاء " .



ولفت إلى أن البطولة تنفذ ضمن خطة نشاط الاتحاد التي تشتمل على العديد من البطولات بهدف تنشيط رياضه المبارزة في أوساط لاعبي المراكز والفروع بالمحافظات , مؤكدا استكمال كافة الترتيبات والتجهيزات الخاصة بإقامة البطولة.



وأشار الى أن هذه البطولة تأتي بعد فترة من التوقف نتيجة الركود الحاصل في مختلف الألعاب الرياضية الناتج عن الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن جراء العدوان.



وأكد أمين عام الاتحاد أن استمرار تنظيم مثل هذه الفعاليات الرياضية يعكس الإصرار والتحدي والصمود في وجه العدوان ويسهم في خلق لحمة وطنية بين اللاعبين المشاركين من مختلف المحافظات فضلا عن تعزيز قدراتهم ومهاراتهم في رياضة المبارزة

سبأ [01/أكتوبر/2018]سبأ