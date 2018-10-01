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محافظ ذمار يتفقد سير العمل بمشروع صيانة الدائري الغربي
[01/أكتوبر/2018]
ذمار - سبأ:



تفقد محافظ ذمار محمد حسين المقدشي وأمين عام المجلس المحلي بالمحافظة مجاهد شايف العنسي اليوم سير العمل في استكمال مشروع إعادة تأهيل وسفلتة شارع الدائري االغربي بمدينة ذمار .


يتضمن المشروع الجاري تنفيذه من قبل المؤسسة العامة للطرق والجسور بتكلفة 177 مليون ريال بتمويل صندوق صيانة الطرق، إعادة تأهيل وسفلتة خمسة كيلو متر بشارع الدائري الغربي.

وخلال الزيارة التي رافقه فيها وكيل المحافظة عباس علي العمدي، أشار المحافظ المقدشي إلى أهمية استكمال إعادة تأهيل وسفلتة شارع الدائري الغربي لتخفيف الاختناقات المرورية في الشارع الرئيسي وتسهيل حركة السير خاصة وسائل النقل والمركبات القادمة من المحافظات الأخرى.

وأكد حرص قيادة السلطة المحلية على صيانة وترميم الطرق وتنظيم الشوارع والحفاظ عليها من الاعتداءات بما يسهل حركة السير.

وأشاد بجهود المؤسسة العامة للطرق والجسور وصندوق صيانة الطرق في دعم جهود السلطة المحلية بالمحافظة ومراعاة وضع محافظة ذمار التي تعد ممرا لمختلف المحافظات.

واستمع المحافظ المقدشي من مدير فرع المؤسسة العامة للطرق المهندس إبراهيم الغذيفي إلى شرح عن سير العمل بالمشروع .. مثمنا اهتمام وزارة الأشغال وصندوق صيانة الطرق وقيادة المحافظة في ترميم وصيانة الطرق وفقا للإمكانيات وفي ظل استمرار العدوان والحصار.

رافقه خلال الزيارة مدير المعلومات بديوان المحافظة عصام الهروجي وعدد من القيادات .

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