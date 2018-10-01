الكوريتان تبدآن في إزالة الألغام الأرضية بالمنطقة الحدودية الفاصلة

سول ـ سبأ:

أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية بأن الكوريتين قد بدأتا اليوم أعمالهما في إزالة الألغام الأرضية المزروعة في أجزاء من المنطقة الحدودية الفاصلة بين البلدين في إطار الاتفاق الذي تم التوصل إليه أخيرا بين الطرفين للحد من التوترات ومنع الاشتباكات العرضية.







وقالت وكالة الأنباء الألمانية إن القوات الكورية الجنوبية دخلت المنطقة منزوعة السلاح لإزالة الألغام حول قرية بانمونجوم الحدودية ومنطقة أخرى تقع في الخطوط الأمامية حيث يخططون لإجراء أول عمليات بحث مشتركة مع كوريا الشمالية عن الجنود الذين قتلوا خلال الحرب الكورية (1950 - 1953).

[01/أكتوبر/2018]سبأ