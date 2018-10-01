محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة أداء المكتب التنفيذي بمديرية يريم بإب إب - سبأ:

ناقش المكتب التنفيذي بمديرية يريم بإب برئاسة وكيل المحافظة عبدالحميد الشاهري اليوم عدد مستوى أداء المكتب الخدمية والصحية والصندوق النظافة ومستوى تحصيل الإيرادات .



وتطرق الاجتماع بحضور مشرف المحافظة صالح حاجب ومدير المديرية محمد الشامي إلى احتياجات المحافظة من الخدمات والصعوبات التي تواجه سير العمل .. مشددا على ضرورة رفع تقارير دورية عن مستوي الأداء والإنجاز وتحصيل الإيرادات والانضباط الوظيفي .



وفي الاجتماع أكد وكيل المحافظة أهمية تكاتف جهود الجميع لتحسين مستوى الأداء الخدمي وانحاز الخطط والبرامج خاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.



وأشار إلى أهمية تحسين أداء القطاع الصحي ومستوى خدماته والعمل على توفير الأدوية والمستلزمات والمحاليل الطبية.. حاثا المنظمات الدولية تكثيف وتوسيع أنشطتها الإنسانية في المديرية .

سبأ [01/أكتوبر/2018]سبأ