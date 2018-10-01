الإطلاع على حجم أضرار العدوان بجامعة صعدة

صعدة - سبأ:

اطلع أمين عام المجلس المحلي لمحافظة صعدة محمد عيظة العماد ومعه رئيس جامعة صعدة الدكتور عبدالرحيم الحمران، على ما تعرضت له الجامعة من استهداف من قبل طيران العدوان، طال كافة مبانيها بما في ذلك قاعات وسكن الطلاب.



وخلال الزيارة التي رافقهما فيها نائب رئيس الجامعة الدكتور صادق مناع .. أكد العماد والحمران أن جامعة صعدة تحتاج للفتة من قبل الجهات الرسمية العليا لدعم جهود السلطة المحلية لمعالجة الوضع القائم في الجامعة.



ولفت إلى أن الجامعة بحاجة لتأهيل البنية التحتية وتوفير إحتياجاتها الطارئة، بما في إعادة تشغيل مشروع المياه والتيار الكهربائي كبداية أولية خاصة مع بداية العام الجامعي 2018- 2019م.



ودعا أمين عام محلي صعدة والدكتور الحمران المجتمع الدولي إلى الضغط باتجاه إيقاف استهداف طيران العدوان للأعيان المدنية ومنها المنشآت التعليمية.

[01/أكتوبر/2018]سبأ