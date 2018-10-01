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مناقشة ترتيبات تنفيذ المجلس الدنمركي لمشاريع المياه والصرف الصحي بذمار
[01/أكتوبر/2018]
ذمار - سبأ:

ناقش اجتماع بذمار اليوم برئاسة المحافظ محمد حسين المقدشي وأمين عام المجلس المحلي بالمحافظة مجاهد شايف العنسي، الترتيبات الجارية لتنفيذ مشروع المياه والصرف الصحي المقدم من المجلس الدنمركي.


وخلال الاجتماع الذي حضره وكيل المحافظة محسن علي هارون وضم منسق المجلس الدنمركي المهندس علي شعيب ، أكد المحافظ المقدشي أهمية التدخل العاجل لمعالجة مشاكل المياه والصرف الصحي وخاصة في الأحياء والتوسعات العمرانية الجديدة وبما يحد من انتشار الأمراض والأوبئة و مشاكل تلوث المياه.

وأشار إلى التحديات الإنسانية الملحة بالمحافظة في ظل تزايد أعداد النازحين والضغط على الخدمات ..لافتا إلى أهمية قيام المنظمات بواجبها الإنساني في مساندة جهود السلطة المحلية في توفير الخدمات الأساسية خصوصا في ظل شحة الموارد والإمكانيات.

ودعا الى التدخل في إعادة تأهيل شبكة المياه وتشغيل الآبار بالطاقة البديلة والإسهام الفاعل في حصول المجتمع المحلي على المياه النظيفة باعتبارها من الخدمات الأساسية وحل مشاكل الصرف الصحي..مؤكدا استعداد السلطة المحلية دعم جهود المجلس الدنمركي في تنفيذ أنشطته في المحافظة.

فيما استعرض أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة مجاهد شايف العنسي الوضع الإنساني والاحتياجات الضرورية وخاصة في جانب المياه والصرف الصحي.. مشيرا إلى التحديات التي تواجه السلطة المحلية في توفير الخدمات الأساسية في ظل استمرار توافد النازحين وقلة الإمكانيات في ظل الظرف الصعبة التي تمر بها البلاد .

بدوره أشاد مدير المؤسسة المحلية للمياه المهندس طه الهندي بجهود المجلس في التدخل لتنفيذ مشروع مياه عزان بتكلفة مليون يورو .. مبينا أن المؤسسة حصلت على مواقفة من المجلس الدنمركي للتدخل في إعادة تأهيل جزء من محطة المعالجة للصرف الصحي مع بقية الشركاء، بالإضافة الى إعادة تأهيل دورات المياه في عشر مدارس للبنات بمدينة ذمار .

من جانبه تطرق منسق المجلس الدنمركي علي شعيب الى تدخل المجلس للمرة الأولي بالمحافظة من خلال تنفيذ مشروع مياه حارة عزان بمدينة ذمار والذي يشمل التشغيل بالطاقة الشمسية وشبكة المياه وتوفير خط ضخ المياه الى خزان ذمار القرن.. مشيرا إلى الإعداد لترتيب مشاريع أخرى في مجال المياه والنظافة بالمحافظة.

حضر الاجتماع مدير إدارة الحسابات بمؤسسة المياه مختار العنسي

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