الأمم المتحدة : 191 ألف شخص في إندونيسيا بحاجة لمساعدة إنسانية عاجلة

جنيف – سبأ :





أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية حاجة 191 ألف شخص في إندونيسيا إلى مساعدة إنسانية عاجلة، بعد الزلزال الذي تلاه تسونامي في غرب جزيرة سولاويسي.



وقال المكتب الاممي في تقييمه أن بين الذين يحتاجون إلى مساعدة عاجلة حوالي 45 ألف طفل و14 ألف مسن، وهما الشريحتان الأكثر ضعفا بين السكان، وغالباً يقطنون بعيداً عن المدن حيث تتركز جهود الحكومة.



واجتاحت موجات تسونامي مدينتي بالو ودونغالا في جزيرة سولاويسي، عقب هزة أرضية عنيفة بقوة 7.5 درجة، ما أسفر عن مصرع 1203 أشخاص غالبيتهم في مدينة بالو.



وهذه ليست الكارثة الأولى التي تحل بإندونيسيا، فقد ضرب زلزال جزيرة سومطرة عام 2004م، وتسبب بتسونامي اجتاح سواحل 13 دولة مطلة على المحيط الهندي، ما خلف نحو 226 ألف قتيل بينهم ما يزيد عن 120 ألفا في إندونيسيا.

[01/أكتوبر/2018]سبأ