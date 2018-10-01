مناقشة خطة الاستجابة الطارئة للعام القادم بعمران

عمران - سبأ:



وتطرق الاجتماع الذي ضم مدير مكتب التخطيط والتعاون الدولي محمد الوادعي ومدير فرع جهاز الإحصاء خالد حيدرة ومدير فرع الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية حمير الصعر الى آلية الإعداد والتنظيم لوضع خطة شاملة للاستجابة الطارئة ومتطلباتها للعام القادم.



وأكد المجتمعون أهمية شمولية الخطة للأولويات والمحددات من حيث المتطلبات الأساسية والإنسانية للمجتمع والمكاتب التنفيذية والأجهزة الحكومية.



وفي الاجتماع أكد محافظ عمران ضرورة وضع خطة تلبي الطموحات المستقبلية في إطار الخطة العامة للدولة. لافتا إلى الصعوبات التي تواجهها المحافظة خاصة مع تزايد أعداد النازحين للمحافظة.

[01/أكتوبر/2018]ناقش اجتماع عقد بمحافظة عمران اليوم برئاسة المحافظ الدكتور فيصل جعمان، خطة الاستجابة الطارئة للعام القادم 2019م.سبأ