مناقشة آلية صرف الدفعة الثالثة من مستحقات الضمان الإجتماعي بصعدة

صعدة - سبأ:

ناقش أمين عام المجلس المحلي بمحافظة صعدة محمد عيظة العماد اليوم مع مدير صندوق الرعاية الإجتماعية بالمحافظة حميد العويري، آلية صرف مستحقات الضمان الإجتماعي الدفعة الثالثة والممولة من البنك الدولي بإشراف منظمة اليونيسيف.



واستعرض اللقاء الجوانب المتصلة بصرف المستحقات التي تأتي ضمن مشروع الحالات الطارئة والمخصصة لحالات الرعاية الإجتماعية بالمحافظة، عبر الصرافين في مختلف المديريات خاصة بالمديريات النائية والبعيدة والوصول إلى منازل المرضى والمعاقين.



وفي اللقاء أكد العماد ضرورة إستكمال إجراءات صرف المستحقات بصورة عاجلة لسد جزء من متطلبات المستفيدين ..



وشدد على أهمية إيجاد الحلول الكفيلة بإيصال المستحقات للمستفيدين من المديريات البعيدة والتخفيف عليهم من أعباء التنقل .. مبديا إستعداد قيادة السلطة المحلية تسهيل عملية الصرف للمستفيدين.



من جانبه أشار العويري إلى آلية عملية الصرف للمستفيدين البالغ عددهم 39 ألف مستفيدا من خلال الإستعانة بمحلات الصرافة بما يسهل حصول المستفيدين على مستحقاتهم دون عناء .. مشيرا إلى ضرورة تضافر الجهود لصرف هذه المستحقات.

[01/أكتوبر/2018]سبأ