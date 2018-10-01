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آخر تحديث: الإثنين، 01 - أكتوبر - 2018 الساعة 05:12:08م
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بدء ورشة خاصة بدراسة مقررات دبلوم إدارة المستشفيات بمحافظة إب
[01/أكتوبر/2018]
إب - سبأ:

بدأت بمحافظة إب اليوم ورشة عمل خاصة بدراسة وتوصيف مقرر دبلوم إدارة المستشفيات والمرافق الصحية التي ينفذها فرع المعهد الوطني للعلوم الإدارية بالمحافظة بالتعاون مع مكتب الصحة العامة والسكان.


وتهدف الورشة في ثلاثة أيام بمشاركة 24 مشاركا من القيادات الصحية ومدراء المستشفيات العامة والخاصة لصياغة رؤية ورسالة لبرنامج دبلوم إدارة المستشفيات التي ستدرس في المعهد بما يسهم في إعداد وتأهيل كوادر إدارية متخصصة ذات كفاءة متميزة للعمل في الوظائف الإدارية المختلفة في المستشفيات والمراكز الصحية .

وفي الافتتاح أكد وكيل المحافظة لشئون الصحة والمنظمات الدكتور أشرف المتوكل أهمية تنفيذ هذه الورشة لتوصيف المقررات في هذا التخصص الجديد لتحسين وتطوير أداء وأساليب عمل المنشآت الصحية .

وحث المشاركون على ضرورة الخروج بحصيلة ورؤية كافية وصياغة التوصيات الصادرة عن المشاركين والتي على ضوءها سيتم تضمينها في دبلوم إدارة المستشفيات الذي سيدرس في المعهد .

وأشار الوكيل المتوكل إلي أهمية ادخل هذا النوع من الدبلوم للمساهمة في تعزيز المهارات المعرفية للملتحقين بالدراسة في الجوانب الإدارية والأنظمة والتشريعات الصحية.

فيما أشار مدير مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور عبدالملك الصنعاني أن ادخال هذا التخصص سيساهم بشكل كبير في تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة المستشفيات والمراكز الصحية .. لافتا إلى أن الورشة ستضع أولى اللبنات الأساسية لتعزيز النظام الصحي وتلبية الاحتياج في هذا الجانب الهام في العمل الصحي .

بدورة أوضح مدير المعهد الوطني للعلوم الإدارية عبدالله عبدالعزيز أن الورشة ستركز لمناقشة صياغة أهداف مناسبة للدبلوم ومناقشة مقترح مقررات الدبلوم ومدي ملائمتها للاحتياج في الواقع العملي وترتيبها في الفصول الدراسية.

وأشار إلي أن الورشة ستخرج بنتائج مبنية على أسس سليم سيتم تضمينها وعكسها على الواقع العملي من خلال التوصيات الصادرة عنها لخدمة العملية التعليمية في هذا الدبلوم .

سبأ
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