محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وقفه احتجاجية بمديرية التحرير تندد بالعدوان والحصار صنعاء - سبأ:

نظم أبناء مديرية التحرير وتجار مخازن الأدوية بأمانة العاصمة اليوم وقفه احتجاجية للتنديد بجرائم العدوان الأمريكي السعودي والحصار.



وأكد المشاركون في الوقفة الذي شارك فيها أعيان والعقال والمشائخ والشخصيات الاجتماعية بالمديرية رفض سياسة التجويع التي تنتهجها دول تحالف العدوان وما خلفته من أعباء اقتصادية اثقلت كاهل المواطنين.



وأشار بيان صادر عن الوقفة استعداد أبناء المديرية وتجار مخازن الأدوية بالأمانة الاستمرار في رفد الجبهات بالمال والعتاد والرجال.



ودعا البيان التجار ورجال الأعمال إلى تلمس احتياجات الفقراء من الأسر المحتاجة وأسر الشهداء والجرحى والمرابطين.



كما دعا البيان الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومنظمات حقوق الانسان إلى تحمل المسؤولية والضغط على دول العدوان لفك الحصار وفتح المطارات والمنافذ لتسهيل دخول الغذاء والدواء والمشتقات النفطية.

سبأ [01/أكتوبر/2018]سبأ