محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة أداء مؤسسة المسالخ بعمران عمران - سبأ:

ناقش اجتماع بمحافظة عمران برئاسة المحافظ الدكتور فيصل جعمان، سير الأداء في المؤسسة العامة للمسالخ وآلية تحسين الإيرادات .



وتطرق الاجتماع الذي مدير عام الشئون القانونية عارف الشهاري ومدير عام مؤسسة المسالخ حسين رعنا الى آلية الدليل القانوني لتنفيذ وتسيير عمل المسالخ ومطابقة جميع المهام للقانون من خلال روية وخطة الادارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة والتي تنظم اعمال المسالخ وفقا للقانون بمختلف الجوانب الفنية والإدارية وتنمية وتحصيل الموارد المالية واستغلالها وفقا للقانون.



وأكد الاجتماع ضرورة متابعة أسواق اللحوم والدواجن بما يضمن الحد من الغش ومدى تنفيذ اعمال النظافة والحرص على سلامة وصحية اسواق اللحوم والدواجن. . وأهمية الإشراف والرقابة على عمليات التحصيل للموارد المحلية للمسالخ وعدم زيادة اي مبالغ في فرض الرسوم والريع التي تعد مخالفة لمواد وأحكام القوانين النافذة.



وفي الاجتماع أكد المحافظ جعمان ضرورة الالتزام والتقيد الصارم بالقانون والعمل على استكمال افتتاح فروع لمؤسسة المسالخ بالمديريات والمدن التي تعد مؤهلة لإيجاد فروع وبما يسهم في تحسين وتطوير هذا الجانب الحيوي والهام في خدمة المجتمع وزيادة الإيرادات.



وأشار إلى ضرورة التنسيق مع المجالس المحلية للمديريات والجهات ذات العلاقة والشئون القانونية خدمة للمصلحة العامة وإيجاد وتطوير المقومات الاساسية للمديريات ومتطلباتها

سبأ [01/أكتوبر/2018]سبأ