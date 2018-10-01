إرتفاع أسعار النفط وخام برنت يصعد الى 82.89 دولار للبرميل

لندن – سبأ :







إرتفعت اسعار النفط اليوم الاثنين، فيما صعد خام برنت الى مستوى عال بدعم من مخاوف بشأن الإمدادات قبل فرض عقوبات أمريكية على إيران الشهر المقبل.



وارتفع خام القياس العالمي 16 سنتاً إلى 82.89 دولار للبرميل بحلول الساعة 0852 بتوقيت جرينتش بعدما لامس أعلى مستوى في نحو أربع سنوات عند 83.32 دولار.



كما صعد سعر الخام الأمريكي الخفيف أربعة سنتات .. مسجلاً 73.29 دولار للبرميل.



وجاء ذلك بعدما لمح عدد من كبار المشترين في الهند والصين إلى أنهم سيخفضون مشترياتهم من النفط الإيراني.



كما قالت شركة سينوبك الصينية إنها خفضت إلى النصف شحناتها من النفط الإيراني في سبتمبر /أيلول.



[01/أكتوبر/2018]سبأ