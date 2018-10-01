محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل ورشة عمل خاصة بالإطار الفلسفي لوزارة التعليم الفني والتدريب المهني صنعاء - سبأ:

بدأت بصنعاء اليوم ورشة عمل خاصة بتطوير الإطار الفلسفي لوزارة التعليم الفني والتدريب المهني والجهاز التنفيذي لكليات المجتمع تنظمها على مدى يومين الوزارة والجهاز بدعم من صندوق تنمية المهارات .



وفي الافتتاح الذي حضره نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور علي يحيى شرف الدين , أشار نائب وزير التعليم الفني الدكتور خالد الحوالي إلى أن برنامج تطوير الإطار الفلسفي للوزارة والجهاز التنفيذي لكليات المجتمع يأتي ضمن مشروع تطوير برامج ومناهج كليات المجتمع الحكومية والأهلية الذي يعد واحداً من المشاريع التي تسعى الوزارة لتنفيذها في مجالات عدة .



ونوه بالإصلاحات الهامة التي تنفذها الوزارة في إطار اهتمامها بمعايير الجودة في كليات المجتمع الحكومية والأهلية وكذا بالمعاهد في العديد من المجالات منها التجهيزات والبرامج والمساحات والمعامل والمناهج .



وشدد على ضرورة الأخذ بالعمل في تطوير العملية التعليمية كمنظومة واحدة نظرا لوجود فجوة كبيرة بين التخصصات ومدى ملائمتها لسوق العمل وكذا تقادم المادة العلمية ومفرداتها, لافتا إلى أن الهدف من عملية التطوير هو إيجاد نظام تعليمي وتدريبي نوعي ومعاصر يستجيب لرغبات الفرد والمجتمع ويلبي احتياجات التنمية المستدامة .



وأكد الدكتور الحوالي على أن الجميع شركاء في تنفيذ مشروع تطوير المناهج والتعليم الفني الذي يعد مشروعا وطنيا هاما , مشيداً بكل الجهود المساهمة والفاعلة في تطوير رؤية ورسالة وأهداف الوزارة وبجهود قيادة صندوق تنمية المهارات في دعم تنفيذ برامج الوزارة المختلفة .



من جانبه أوضح رئيس الجهاز التنفيذي لكليات المجتمع الدكتور عبدالرحمن جامل أن مشروع تطوير المناهج والبرامج بكليات المجتمع يأتي من منطلق الاهتمام بالمناهج التعليمية كونها تمثل جوهر العملية التعليمية , لافتا إلى أن البرامج الأكاديمية بحاجة دائمة إلى التقويم والتطوير نظرا للتقدم المعرفي في مجال العلوم الطبية وتقنية المعلومات والتراكم المعرفي الذي تشهده المجتمعات في مختلف العلوم .



وثمن جهود قيادة وزارة التعليم الفني وإصرارها على إخراج هذا المشروع الوطني الذي تحتاجه جميع كليات المجتمع اليمنية , إلى النور وكذا جهود صندوق تنمية المهارات والجهاز التنفيذي وكليات المجتمع الحكومية والأهلية .



بدوره استعرض مستشار المشروع الدكتور عبدالله القدمي الرؤى والأهداف في جانب تطوير الإطار الفلسفي لوزارة التعليم الفني .



حضر افتتاح الورشة عدد من وكلا وزارة التعليم الفني والوكلاء المساعدون ومدراء العموم ومستشار الوزارة لشؤون كليات المجتمع الدكتور علي المطاع , ووكيل وزارة التربية والتعليم لقطاع المناهج الدكتور محمد السقاف ووكيل وزارة التعليم العالي المساعد لقطاع التخطيط الدكتور عبدالله القدمي ومدير عام المناهج بالجهاز التنفيذي لكليات المجتمع الدكتور محمد قحوان وعمداء عدد من كليات المجتمع الحكومية والخاصة

سبأ [01/أكتوبر/2018]سبأ