محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة آلية صرف الإعانات المالية لحالات الضمان الاجتماعي بعمران عمران - سبأ:

ناقش اجتماع بمحافظة عمران اليوم برئاسة المحافظ الدكتور فيصل جعمان، آلية صرف الإعانات المالية للحالات والفئات المستحقة المسجلين بصندوق الرعاية الاجتماعية بالمحافظة.



واستمع الاجتماع إلى تقرير مدير فرع الصندوق علي السمة حول آلية عملية الصرف التي ستبدأ غدا الثلاثاء للمستحقين بمناطق ومديريات المحافظة والبالغ عدد المستفيدين من هذه الإعانات المقدمة من البنك الدولي عبر منظمة اليونيسيف 83 الف حالة بمبلغ إجمالي للمرحلة الثالثة مليار و400 مليون ريال.



وأشار السمة إلى أن عمليّة الصرف ستتم عبر مصرف وبنك الكريمي وبنك الأمل للتخفيف من معاناة المستفيدين.. لافتا إلى أن العدوان والحصار خلفا أوضاع إنسانية صعبة وخاصة الفئات الفقيرة.



وذكر أن هذه الإعانات المالية ستغطي جزء قليل من المتطلبات والاحتياجات الإنسانية الأساسية للمستفيدين.





سبأ [01/أكتوبر/2018]سبأ