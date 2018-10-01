مناقشة استمرار أعمال لجنة الحشد والتعبئة بأمانة العاصمة لرفد الجبهات [01/أكتوبر/2018] صنعاء - سبأ:

ناقش اجتماع بأمانة العاصمة اليوم برئاسة أمين العاصمة حمود محمد عُباد استمرار أعمال لجنة الحشد والتعبئة العامة بكافة مديريات أمانة العاصمة في إطار دعم ورفد الجبهات لمواجهة العدوان.



وتطرق الاجتماع الذي ضم رئيس لجنة الشئون الاجتماعية بمحلي الأمانة حمود النقيب ووكلاء أمانة العاصمة والوكلاء المساعدين، إلى أهمية مضاعفة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد في سبيل الحشد وتوعية المجتمع بمؤامرات العدوان وضرورة التصدي له.



وأكد الاجتماع على ضرورة تعزيز عوامل الصمود والثبات في مواجهة العدوان ومرتزقته وتوحيد الجبهة الداخلية إلى جانب رفد كافة الجبهات بالرجال والعتاد والمال وتسيير القوافل الغذائية المتنوعة من مديريات أمانة العاصمة .. لافتاً إلى أهمية تكثيف برامج العمل الميداني بالمديريات.



واستمع الاجتماع من وكلاء الأمانة والمشرفين على لجان الحشد بالمديريات إلى شرح حول أعمال الحشد في كافة المديريات خلال الفترة الماضية والنتائج الايجابية التي حققتها حتى اللحظة.



وأكدوا على بذل مزيد من الجهود والعمل في جانب الحشد لرفد كافة الجبهات لمواجهة العدوان ومرتزقته دفاعاً عن الوطن وأمنه واستقراره وسيادته.



وأكد أمين العاصمة أن على الجميع ضرورة مضاعفة الجهود للحشد والتعبئة خلال المرحلة الراهنة بكافة مديريات أمانة العاصمة في ظل تصعيد قوى العدوان بجبهات الساحل الغربي .. مشدداً على أهمية التعاون و دعم لجان الحشد بما يعزز رفد الجبهات والتصدي للعدوان .

سبأ