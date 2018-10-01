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الصليب الأحمر يدشن توزيع مساعدات غذائية في المحويت
[01/أكتوبر/2018] المحويت - سبأ:
دشنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم، توزيع سلال غذائية علي الأسر الفقيرة في مديرتي بني سعد وحفاش بمحافظة المحويت.

وفي التدشين أوضح رئيس قسم التغذية في اللجنة فارس البشاري أن المساعدات تستهدف خمسة آلاف آسرة في المديرتين من الفئات النازحة والفقيرة والمتضررة من تداعيات الظروف الراهنة.

وأكد حرص الصليب الأحمر علي تغطية كافة الأسر المحتاجة والأشد فقراً في مناطق المديرتين ..لافتا إلي الجهود التي تبذل لإيصال المساعدات لمستحقيها وتسليمها يدا بيد للمستفيدين.

فيما ثمن نائب مدير فرع الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية أحمد مروان هذا الدعم الانساني المقدم من الصليب الأحمر للفئات الاجتماعية المتضررة لتخفيف معاناتهم في ظل تحديات الوضع الاقتصادي الراهن.

وأشار إلي تفاقم الوضع الانساني لآف الأسر في مديريات المحافظة نتيجة التداعيات التي فرضها استمرار العدوان والحصار علي اليمن..مناشداً المنظمات الانسانية التدخل لمساعدة النازحين والأسر الأشد فقراً في المحافظة.

بدوره نوه رئيس جمعية الهلال الأحمر اليمني فرع محافظة المحويت مرشد العليي بالاحتياجات الإنسانية الطارئة وطبيعية التدخلات التي ينبغي تمويلها ودعمها للوصول إلي قطاعات متعددة من الفئات الاجتماعية المتضررة.

وثمن مدير عام مديرية بني سعد علي الملحاني هذه الجهود الانسانية لإغاثة الأسر الفقيرة..مشيراً إلي تدهور الوضع المعيشي لدي آلاف الأسر التي تعيش تحت خط الفقر والحاجة الملحة لمساعدتها.
سبأ
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