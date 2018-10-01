الجنيد وعُباد يتفقدان سير العمل بمشروع سفلتة ورصف عدد من شوارع أمانة العاصمة تفقد نائب رئيس الوزراء لشئون الخدمات محمود الجنيد وأمين العاصمة حمود محمد عُباد، اليوم سير العمل بمشروع سفلتة ورصف وصيانة عدد من الشوارع بمديريات أمانة العاصمة.