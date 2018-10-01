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آخر تحديث: الإثنين، 01 - أكتوبر - 2018 الساعة 05:12:08م
الجنيد وعُباد يتفقدان سير العمل بمشروع سفلتة ورصف عدد من شوارع أمانة العاصمة
تفقد نائب رئيس الوزراء لشئون الخدمات محمود الجنيد وأمين العاصمة حمود محمد عُباد، اليوم سير العمل بمشروع سفلتة ورصف وصيانة عدد من الشوارع بمديريات أمانة العاصمة.
المستوطنون اليهود يواصلون إقتحاماتهم الإستفزازية للمسجد الأقصى المبارك
واصل عشرات المستوطنين اليهود اليوم الاثنين اقتحاماتهم الاستفزازية للمسجد الأقصى المبارك تحت حراسة معززة ومشددة من قوات الاحتلال الصهيوني.
اجتماع برئاسة وزير الصناعة يناقش دور شركات التأمين في الحفاظ على الاقتصاد الوطني
عقد بوزارة الصناعة والتجارة اليوم اجتماعا برئاسة وزير الصناعة والتجارة عبدالوهاب يحيى الدرة وضم ممثلو شركات التأمين.
تواصل منافسات بطولة كمران الخامسة للتنس بصنعاء
تواصلت منافسات بطولة كمران الخامسة للتنس اليوم على ملاعب التنس بمقر الإتحاد بصنعاء والتي ينظمها الاتحاد العام.
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وزير التخطيط يلتقي مدير مكتب تنسيق الشئون الإنسانية للأمم المتحدة باليمن
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العدوان السعودي على اليمن
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وزير الخارجية يهنئ نظيره القبرصي باليوم الوطني
[01/أكتوبر/2018] صنعاء - سبأ:
بعث وزير الخارجية المهندس هشام شرف عبدالله، برقية تهنئة إلى وزير خارجية جمهورية قبرص نيكوس خريستودوليديس، بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.
سبأ
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