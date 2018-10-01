محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تشييع جثمان الشهيد النقيب مطيع فرحان وهفان صنعاء - سبأ:

شُيع اليوم بصنعاء جثمان الشهيد النقيب مطيع فرحان فرحان عبدالله وهفان الذي استشهد وهو يؤدي واجبه الوطني المقدس في الدفاع عن الوطن ومواجهة العدوان والغزاة والمرتزقة في جبهة ميدي.



وقد أقيمت لجثمان الشهيد مراسيم تشييع رسمية بحضور مدير دائرة الرقابة والتفتيش العميد الركن عبدالعزيز صلاح ونائب مدير دائرة المشاة العميد حميد علي ناجي ونائب مدير ديوان عام وزارة الدفاع العميد الركن مجاهد السهاقي وعدد من القيادات والضباط وأهالي الشهيد، حيث قدم الجميع واجب العزاء والمؤاساة لأسرة الشهيد، مشيدين بأدواره الوطنية الشجاعة في مواجهة المعتدين حتى ارتقى إلى ربه شهيداً في ميادين العزة والكرامة.



وقد أُقيمت مراسيم التشييع للشهيد بعد الصلاة عليه في جامع الشهداء بأمانة العاصمة ونقل الجثمان ليوارى الثرى في مسقط رأسه بعيال يزيد – محافظة عمران.



تغمد الله الشهيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وألهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان "إنا لله وإنا إليه راجعون".

سبأ [01/أكتوبر/2018]سبأ