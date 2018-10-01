محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اختتام دورة تدريبية حول مبادئ القانون والسياسية صنعاء ـ سبأ:

اختتمت بصنعاء اليوم دورة تدريبية حول مبادئ القانون والسياسية نظمها المركز اليمني لحقوق الإنسان.



تلقى المشاركون في الدورة من طلاب الجامعات والدراسات العليا ومنظمات المجتمع المدني على مدى يومين معارف عن القانون والعدالة والأخلاق، النظم القانونية ومعلومات عن النظام السياسي والدولة ،الحكومة وأنواعها، و حقوق وواجبات المواطن.



وفي الاختتام أشارت المدير التنفيذي للمركز أمل المأخذي الى أن الدورة تأتي ضمن أنشطة المركز بهدف نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز ممارستها بين شرائح المجتمع المختلفة.



فيما أشار مدرب الدورة المستشار القانوني نبيل الشامي إلى أن الهدف من الدورة التعريف بالنظام والمصطلحات السياسية، وتكوين وعي سياسي أساسي للأفراد.



تخلل الاختتام توزيع الشهادات على المتدربين.

سبأ [01/أكتوبر/2018]سبأ