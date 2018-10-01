محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وكيل محافظة صنعاء يتفقد عدداً من المصانع بمديريتي سنحان وبني مطر صنعاء ـ سبأ:

تفقد وكيل محافظة صنعاء لقطاع الاستثمار يحيي محسن جمعان، اليوم سير العمل في عدد من مصانع المياه بمديريتي بني مطر وسنحان.



واطلع الوكيل جمعان ومعه مدير مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة أمين شايع وفريق من صحة البيئة بمكتب الأشغال العامة على سير العمل ومستوى أداء المصانع ومدى التزامها بالمواصفات والمقاييس.



واستمع من القائمين على المصانع إلى شرح عن الصعوبات التي تواجهها في ظل استمرار العدوان والحصار والسبل الكفيلة بمعالجتها.



وأشار جمعان إلى حرص قيادة المحافظة على تلمس هموم ومشاكل قطاع الاستثمار وتذليل كافة الصعوبات التي تواجه سير العمل في المصانع خاصة الملتزمة بكافة القوانين واللوائح والأنظمة.



وأوضح أن الزيارة تأتي في إطار تفعيل الرقابة الميدانية على كافة المنشآت الاستثمارية والمصانع سيما في ظل الظروف الاستثنائية الصعبة التي يمر بها الوطن.



وأكد وكيل المحافظة عدم التهاون مع كافة المنشآت الصناعية المخالفة للأسعار المحددة، مشدداً على ضرورة التزام المصانع بمواصفات الجودة والمقاييس.

سبأ [01/أكتوبر/2018]سبأ