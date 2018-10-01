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آخر تحديث: الإثنين، 01 - أكتوبر - 2018 الساعة 01:01:25م
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  عربي ودولي
دفن مئات من ضحايا الزلزال وموجة التسونامي في جزيرة سيليبيس الإندونيسية
[01/أكتوبر/2018]
جاكرتا – سبأ:
قامت السلطات الاندونيسية اليوم الاثنين بدفن مئات من ضحايا الزلزال الذي تلاه تسونامي في جزيرة سيليبيس الإندونيسية وذلك في قبر جماعي خوفاً من انتشار الأوبئة، فيما يسابق رجال الإنقاذ الزمن للعثور على أحياء تحت الأنقاض.

وتجاوزت الحصيلة عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب جزيرة لومبوك في آب/أغسطس متسببا بمقتل 800 شخص.

وتتوقع السلطات ارتفاع حصيلة الضحايا بينما ما زال الوصول إلى أجزاء واسعة من المنطقة المتضررة متعذراً.

وأعلنت عشرات من المنظمات الإنسانية والمنظمات غير الحكومية استعدادها لتقديم مساعدة عاجلة لكنها تواجه صعوبات في إيصال المساعدات إلى المناطق بسبب قطع الطرق وتضرر المطارات.

وسُجل العدد الأكبر من الضحايا في مدينة بالو والتي تضم 350 ألف نسمة على الساحل الغربي لسيليبيس التي ضربها الجمعة زلزال بلغت شدته 7,5 درجات، تلاه تسونامي.


سبأ
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