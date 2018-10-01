ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الإثنين، 01 - أكتوبر - 2018 الساعة 12:27:55م
استهداف مطار دبي الدولي وزوارق ومواقع للعدو السعودي والمرتزقة
نفذ سلاح الجو المسير هجوماً جوياً على مطار دبي الدولي، واستهدفت القوات البحرية زوارق لحرس الحدود السعودي خلال الـ24 ساعة الماضية، وقصف صاروخي ومدفعي على مواقع العدو ومرتزقته وتكبيدهم خسائر في الأرواح والعتاد.
المستوطنون اليهود يواصلون إقتحاماتهم الإستفزازية للمسجد الأقصى المبارك
واصل عشرات المستوطنين اليهود اليوم الاثنين اقتحاماتهم الاستفزازية للمسجد الأقصى المبارك تحت حراسة معززة ومشددة من قوات الاحتلال الصهيوني.
اجتماع برئاسة وزير الصناعة يناقش دور شركات التأمين في الحفاظ على الاقتصاد الوطني
عقد بوزارة الصناعة والتجارة اليوم اجتماعا برئاسة وزير الصناعة والتجارة عبدالوهاب يحيى الدرة وضم ممثلو شركات التأمين.
تواصل منافسات بطولة كمران الخامسة للتنس بصنعاء
تواصلت منافسات بطولة كمران الخامسة للتنس اليوم على ملاعب التنس بمقر الإتحاد بصنعاء والتي ينظمها الاتحاد العام.
آخر الأخبار:
دفن مئات من ضحايا الزلزال وموجة التسونامي في جزيرة سيليبيس الإندونيسية
كندا وأمريكا تتوصلان لاتفاق ينقذ نافتا
مقتل شخصين وإصابة 100 آخرين مع اجتياح إعصار ''ترامي'' لليابان
المقدونيّون يوافقون بأكثريّة على اعتماد اسم ''جمهورية مقدونيا الشماليّة''
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
المستوطنون اليهود يواصلون إقتحاماتهم الإستفزازية للمسجد الأقصى المبارك
[01/أكتوبر/2018]
 



القدس المحتلة – سبأ:
واصل عشرات المستوطنين اليهود اليوم الاثنين اقتحاماتهم الاستفزازية للمسجد الأقصى المبارك تحت حراسة معززة ومشددة من قوات الاحتلال الصهيوني.

وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) ان المستوطنين ينفذون جولات مشبوهة في ارجاء المسجد الاقصى استمراراً لاقتحامات واسعة شهدها المسجد طيلة ثمانية أيام.

واوضحت ان المستوطنين يستمعون خلال جولاتهم مشبوهة في المسجد إلى شروحات حول أُسطورة الهيكل المزعوم، ويحاولون أداء صلوات تلمودية في منطقة باب الرحمة داخل الأقصى المبارك.

ويأتي ذلك فيما تواصل قوات الاحتلال حصارها العسكري لمدينة القدس، خاصة بلدتها القديمة ومحيطها لتأمين الحماية والحراسة لسوائب المستوطنين في عربداتهم.

واشارت الوكالة الى ان عشرات المستوطنين كانوا قد هاجموا المحال التجارية الليلة الماضية في حي المصرارة قرب باب العامود، ما أسفر عن إصابة خمسة شبان بجروح مختلفة.

سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
دفن مئات من ضحايا الزلزال وموجة التسونامي في جزيرة سيليبيس الإندونيسية
كندا وأمريكا تتوصلان لاتفاق ينقذ نافتا
مقتل شخصين وإصابة 100 آخرين مع اجتياح إعصار ''ترامي'' لليابان
المقدونيّون يوافقون بأكثريّة على اعتماد اسم ''جمهورية مقدونيا الشماليّة''
إيران تقصف بالصواريخ مواقع للمسلحين شرق سورية
غواتيمالا: 7 قتلى في اعمال شغب بسجن قرب العاصمة
شرطة نيكاراغوا تفرق مظاهرة معارضة للحكومة بالقوة
ميركل تحذّر ترامب من تدمير الأمم المتحدة
جزيرة أوكيناوا اليابانية تختار حاكما جديدا في تصويت حاسم لمشروع بناء قاعدة أميركية جديدة
الصين/إجلاء 3 آلاف شخص استعدادا لإعصار ترامي
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن 36 غارة على ثلاث محافظات
[01/أكتوبر/2018]
العدوان يواصل قصفه الجوي والمدفعي على مناطق متفرقة بصعدة
[30/سبتمبر/2018]
طيران العدوان يشن 13 غارة على حرض وميدي
[30/سبتمبر/2018]
شهيد وثلاثة جرحى إثر غارة للعدوان استهدفت سيارة مواطن بحجة
[30/سبتمبر/2018]
استشهاد وإصابة أربعة مواطنين بالغارات الجوية والقصف الصاروخي للعدوان
[30/سبتمبر/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by