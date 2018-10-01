عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل المستوطنون اليهود يواصلون إقتحاماتهم الإستفزازية للمسجد الأقصى المبارك





القدس المحتلة – سبأ:

واصل عشرات المستوطنين اليهود اليوم الاثنين اقتحاماتهم الاستفزازية للمسجد الأقصى المبارك تحت حراسة معززة ومشددة من قوات الاحتلال الصهيوني.



وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) ان المستوطنين ينفذون جولات مشبوهة في ارجاء المسجد الاقصى استمراراً لاقتحامات واسعة شهدها المسجد طيلة ثمانية أيام.



واوضحت ان المستوطنين يستمعون خلال جولاتهم مشبوهة في المسجد إلى شروحات حول أُسطورة الهيكل المزعوم، ويحاولون أداء صلوات تلمودية في منطقة باب الرحمة داخل الأقصى المبارك.



ويأتي ذلك فيما تواصل قوات الاحتلال حصارها العسكري لمدينة القدس، خاصة بلدتها القديمة ومحيطها لتأمين الحماية والحراسة لسوائب المستوطنين في عربداتهم.



واشارت الوكالة الى ان عشرات المستوطنين كانوا قد هاجموا المحال التجارية الليلة الماضية في حي المصرارة قرب باب العامود، ما أسفر عن إصابة خمسة شبان بجروح مختلفة.

سبأ [01/أكتوبر/2018]سبأ